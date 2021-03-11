Дацюк ответил на вопрос о возможном завершении карьеры

Капитан екатеринбургского «Автомобилиста» Павел Дацюк высказался о возможном завершении карьеры.

«Где поставлю точку в карьере? Вы где хотите, там и ставьте. Я пока не придумал ничего. Пока не думал об этом. Пройдет какое-то время и буду об этом думать. Сейчас даже неохота», — цитирует Дацюка Sport24.

С 2001 по 2016 год форвард выступал за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз». В составе команды он дважды становился обладателем Кубка Стэнли. Всего в регулярном чемпионате он принял участие в 953 матчах, в которых набрал 918 (314+604) очков.

Во время локаута в НХЛ в сезоне-2004/05 нападающий играл в России за московское «Динамо» и стал чемпионом страны.

В 2016 году Дацюк перешел в клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА, вместе с которым завоевал Кубок Гагарина. После завершения контракта с петербургским клубом в 2019 году игрок подписал соглашение с «Автомобилистом».

В составе сборной России Дацюк стал чемпионом мира 2012 года, олимпийским чемпионом Игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане и бронзовым призером Олимпиады-2002 в Солт-Лейк-Сити.

Ранее сообщалось, что Дацюк написал письмо Путину с призывом разобраться в деле схиигумена Сергия.