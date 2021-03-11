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Спортивные новости

Олимпийский чемпион Нортуг будет отбывать срок за хранение наркотиков в клинике

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Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг будет отбывать срок в клинике за хранение наркотиков, сообщает VG.

По информации источника, спортсмен может отправиться в клинику в Болкеше, которая специализируется на лечении наркозависимости.

Полиция остановила Нортуга в ночь на 13 августа за превышение скорости. После того, как тест на наркотики дал положительный результат, правоохранительные органы провели обыск в его доме, где обнаружили кокаин. В декабре 2020 года суд приговорил лыжника к семи месяцам заключения за хранение наркотиков.

Ранее сообщалось, что полиция сняла часть обвинений с олимпийского чемпиона Нортуга.

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