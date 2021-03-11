Олимпийский комитет США выступил против бойкота Игр в Пекине

Глава Национального олимпийского комитета (НОК) США Сьюзан Лайонс выступила против бойкота зимних Игр 2022 года в Пекине.

В феврале коалиция из 180 правозащитных организаций, представляющих тибетцев, уйгуров, внутренних монголов, жителей Гонконга и других, призвала бойкотировать Олимпиаду в Пекине в 2022 году из-за нарушений прав человека в стране.

Лайонс заявила, что ситуация в Китае вызывает беспокойство многих людей.

«Мы бы не хотели недооценивать то, что с точки зрения прав человека происходит в Китае. Но я бы хотела подчеркнуть, как это было сделано в заявлении, опубликованном ранее в этом месяце, что мы не поддерживаем бойкот спортсменами Игр», — сказала глава НОК США во время телеконференции из Колорадо-Спрингс.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее член палаты представителей Джон Кэтко призвал президента США Джо Байдена бойкотировать соревнования в китайской столице.