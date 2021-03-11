Капризов набрал 20-е очко в дебютном сезоне в НХЛ

Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов набрал 20-е очко в дебютном сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Россиянин отличился в третьем периоде матча регулярного чемпионата против «Вегас Голден Найтс». Результативными передачами отметились Матс Цуккарелло и Ник Бьюгстад.

Капризов принимает участие в 24-м матче. В его активе семь голов и 13 передач при показателе полезности »+5».

Российский форвард был выбран «Уайлд» в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. В прошлом сезоне он выступал за московский ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Ранее сообщалось, что Капризов был признан первой звездой матча с «Аризоной Койотс».