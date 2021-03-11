Определены лучшие игроки 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

В топ-3 попали нападающий лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Харри Кейн, оформивший дубль и отдавший две результативные передачи в матче против столичного «Кристал Пэлас» (4:1), защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу, в активе которого гол во встрече с «Манчестер Сити» (2:0), и игрок обороны лондонского «Вест Хэм Юнайтед» Аарон Крессуэлл, отдавший результативную передачу в противостоянии с «Лидс Юнайтед» (2:0).

После 29 матче в турнирной таблице чемпионата Англии лидирует «Манчестер Сити», набравший 68 очков.

Ранее были определены лучшие игроки 26-го тура АПЛ.