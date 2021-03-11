Гол Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Вегас» в матче НХЛ

«Миннесота Уайлд» нанесла поражение «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Сент-Поле на арене «Эксел Энерджи-центр», завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Йоэль Эрикссон Эк, также отличились Кирилл Капризов и Карсон Суси. У гостей хет-трик в активе Дилана Коглана.

В следующем матче «Миннесота» примет «Аризону Койотс», а «Вегас» на выезде встретится с «Сент-Луис Блюз».

Ранее сообщалось, что Капризов набрал 20-е очко в дебютном сезоне в НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота Уайлд» (Сент-Пол, США) — «Вегас Голден Найтс» (Парадайс, США) — 4:3 (1:1, 0:0, 3:2)

1:0 — Эрикссон Эк — 00:19

1:1 — Коглан (Руа) –— 01:42

2:1 — Капризов (Цуккарелло, Бьюгстад) — 41:18 (5x4)

3:1 — Эрикссон Эк (Гринвей, Фолиньо) — 45:54

4:1 — Суси (Штурм, Ро) — 47:41

4:2 — Коглан (Мартинес, Стивенсон) — 54:00 (4x4)

4:3 — Коглан (Теодор, Стоун) — 57:53 (6x5)