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Спортивные новости

Клебо поблагодарил норвежскую федерацию за отказ от апелляции

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Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо поблагодарил Норвежскую лыжную ассоциацию за отказ от апелляции на результат марафона на чемпионате мира 2021 года, который прошел в немецком Оберстдорфе.

«Хочу поблагодарить лыжную ассоциацию за те усилия, которые они приложили ради меня, а также за то, что поддержали мое решение. Мы обо всём договорились, и теперь я хочу смотреть только вперед», — цитирует Клебо Dagbladet.

На финишной прямой гонки, которая прошла 7 марта, Клебо потерял равновесие и толкнул Александра Большунова. В результате контакта лидировавший россиянин сломал палку и финишировал третьим. Занявший первое место Клебо был дисквалифицирован, серебро досталось Большунову, а победу присудили пришедшему к финишу вторым норвежцу Эмилю Иверсену.

После гонки сборная Норвегии подала апелляцию на дисквалификацию, но Клебо попросил ее отозвать. Лыжная ассоциация поддержала решение спортсмена.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова похвалила Клебо.

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