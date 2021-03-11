Гол Дадонова не спас «Оттаву» от разгрома в матче с «Эдмонтоном»

«Оттава Сенаторз» потерпела разгромное поражение от «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс», завершилась со счетом 7:1 в пользу хозяев. В составе победителей хет-трик оформил Леон Драйзайтль, также отличились Дарнелл Нурс, Джуджхар Хайра, Коннор Макдэвид и Джеймс Нил. У гостей шайбу забросил Евгений Дадонов.

Форвард «Оттавы» Артем Анисимов не отметился результативными действиями. Его одноклубники Артем Зуб и Никита Зайцев завершили встречу с показателями полезности »-1» и »-3» соответственно.

Ранее сообщалось, что «Миннесота Уайлд» нанесла поражение «Вегас Голден Найтс».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон, Канада) — «Оттава Сенаторз» (Оттава, Канада) — 7:1 (4:0, 2:0, 1:1)

1:0 — Нурс (Драйзайтль, Бэрри) — 03:52

2:0 — Хайра (Шор) — 05:57

3:0 — Драйзайтль (Бэрри, Смит) — 12:08 (5x4)

4:0 — Макдэвид (Драйзайтль, Нурс) — 13:25

5:0 — Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) — 27:01 (5x4)

6:0 — Нил (Чиассон) — 28:03

7:0 — Драйзайтль (Макдэвид, Бэрри) — 47:34

7:1 — Дадонов (Уотсон, Райлли) — 51:11