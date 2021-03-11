В Белоруссии провели третий по продолжительности матч в истории хоккея

Белорусские команды «Гомель» и «Неман» провели третий по продолжительности матч в истории хоккея.

Клубы встретились в рамках четвертьфинальной серии плей-офф белорусской Экстралиги. Встреча завершилась в шестом овертайме со счетом 2:1 в пользу «Немана». Победную шайбу забросил Кристиан Дзюбиньски.

Команды провели на льду 169 минут и 4 секунды, что является рекордом Экстралиги. Предыдущее достижение было установлено 7 марта 2015 года в матче между «Гомелем» и «Юностью», который продлился 165 минут и 11 секунд.

Рекорд по продолжительности встречи принадлежит матчу Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз» — «Монреаль Марунз» 1936 года. Игра завершилась на отметке 176 минут и 30 секунд. Второй по этому показателю является встреча между норвежскими клубами «Сторхамар» и «Спарта», которая прошла в 2017 году. Тогда команды провели на льду 217 минут и 14 секунд.

Ранее главный тренер московского хоккейного клуба «Динамо» Владимир Крикунов стал автором уникального достижения.