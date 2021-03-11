«Ювентус» может продать Роналду летом

Туринский «Ювентус» может по окончании сезона расстаться с Криштиану Роналду. Причиной подобного шага со стороны клуба станет слишком высокая зарплата 36-летнего португальского футболиста.

«Криштиану Роналду может покинуть «Ювентус» в конце сезона. Его контракт истекает в 2022 году, но его зарплата (€ 31 млн в год) слишком высока, поэтому клуб рассматривает возможность продажи игрока летом», — сообщает известный инсайдер Николо Скира в Tvitter..

«Ювентус» в 2018 году заплатил «Реалу» за Роналду € 117 млн. За клуб португалец сыграл 121 матч, забил 92 гола и сделал и 22 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Месси и Роналду впервые за 16 лет не сыграют в 1/4 финала Лиги чемпионов.