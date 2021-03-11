В Госдуме прокомментировали переизбрание Баха на пост президента МОК

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер России Дмитрий Свищев прокомментировал переизбрание Томаса Баха на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее Бах был переизбран на пост президента МОК на новый четырехлетний срок.

«С Бахом связана неотъемлемая часть истории российского спорта. Она одновременно и яркая, и не очень светлая. Надеемся, что в новые четыре года мы закроем проблемы прошлого периода и войдем в эпоху, когда Бах будет защищать интересы всех спортсменов, в том числе и российских. Мы — неотъемлемая часть всего мира. Мы, безусловно, поздравляем Томаса Баха. Он руководит МОК в непростое время, когда существует пандемия, переносятся Олимпийские игры. Но он всегда может опереться на наш российский спорт. Мы не подведем», — приводит слова Свищева пресс-служба Государственной думы РФ.

67-летний Бах был единственным претендентом на должность. За кандидатуру немца проголосовали 93 человека, один — против. Его полномочия будут действовать до 2025 года.

Бах по-русски обратился к делегатам на сессии МОК.