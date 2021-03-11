Вратарь «ПСЖ» рассказал о том, как отразил пенальти от Месси

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас рассказал о том, как ему удалось отразить пенальти от Лионеля Месси и помочь своей команде выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Отбивать пенальти всегда непросто, особенно когда вам противостоит Месси. «Барса» сегодня действительно выглядела очень прилично. Они прессинговали практически идеально. Мы настроены и дальше продолжать в том же духе в Лиге чемпионов, демонстрировать ту же жажду борьбы. И это поможет нам пройти очень далеко», — приводит слова Наваса пресс-служба УЕФА.

Первый матч завершился крупной победой «ПСЖ», и в ответной игре испанцам нужно было побеждать 3:0. «Барселона» вела 1:0 и забей Месси пенальти в конце первого тайма, ход противостояния мог измениться. В итоге команды завершили матч со счетом 1:1 и в четвертьфинал вышла французская команда.

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