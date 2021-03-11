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Спортивные новости

«У Норвегии были слабые аргументы»: финский лыжник объяснил решение отозвать апелляцию

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Чемпион мира по лыжным гонкам, многократный призер Олимпийских игр Харри Кирвесниеми прокомментировал решение сборной Норвегии отозвать апелляцию на дисквалификацию Йоханнеса Клебо в марафоне. После гонки сборная Норвегии подала апелляцию на дисквалификацию, но Клебо попросил ее отозвать. Лыжная ассоциация поддержала решение спортсмена.

«Очень умное решение. Снимаю шляпу перед Клебо. В последующем решении не было бы победителя. Многие считали бы, что ситуация так и осталась неразрешенной. Норвежцы пытались представить дополнительную информацию, но они понимали, что их аргументы слабые», — цитирует Кирвесниеми Ilta Sanomat.

Позднее Клебо поблагодарил Норвежскую лыжную ассоциацию за отказ от апелляции.

«Я был зол и разочарован»: Клебо рассказал об инциденте с Большуновым.

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