Путин поздравил Бурова с золотом чемпионата мира во фристайле

Президент России Владимир Путин поздравил Максима Бурова с победой на чемпионате мира по фристайлу. 22-летний спортсмен завоевал золотую медаль в акробатике и стал двухкратным чемпионом мира.

«Уважаемый Максим Алексеевич! Поздравляю вас с триумфальным, «золотым» выступлением в Алматы. Вы блестяще справились с поставленными задачами, ярко и убедительно подтвердили свой чемпионский титул. Уверен, что такая красивая победа порадует ваших тренеров и болельщиков», — говорится в поздравительной телеграмме на сайте Кремля.

Чемпионат мира по фристайлу проходит в казахстанском Алматы. Свое первое золото Буров завоевал в 2019 году на чемпионате мира в США.

Ранее сообщалось, что В Госдуме прокомментировали переизбрание Баха на пост президента МОК.