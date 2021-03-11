Рафаэль Надаль не примет участия на турнире в Дубае

Испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил, что не примет участия в турнире в Дубае из-за травмы спины, полученной еще на Открытом чемпионате Австралии.

«Я хочу поблагодарить организаторов за уайлд-кард, который они мне предложили. Мы серьезно размышляли над тем, чтобы приехать и сыграть, но не думаю, что я уже готов. Еще раз благодарю организаторов за любезное приглашение. Желаю удачи турниру», — написал Надаль в Twitter.

Турнир в Дубае пройдет на следующий неделе и уже не первый, который пропустит вторая ракетка мира. Из-за травмы спины Надаль снялся с турнира в Роттердаме.

Ранее сообщалось, что в Белграде устроили массовые гуляния по случаю рекорда Джоковича.