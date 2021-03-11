Урмас Вяльбе: надо было отдать золото Большунову

Сервисмен сборной России Урмас Вяльбе, бывший супруг главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, поделился мнением о ситуации на чемпионате мира с участием россиянина Александра Большунова и норвежца Йоханнеса Клебо.

«Это только мое мнение, но Клебо поехал туда, куда не надо было. Скорее всего, это было не специально. Но то, что произошло потом, — это для всех ненормальная ситуация. Нужно было Большунову первое место дать, Клебо — второе и тому, кто шел за ними, — третье. Клебо помешал – это ясно, и это нехорошо, за такое нужно наказывать, но не так сильно», — сказал Вяльбе в интервью эстонскому изданию Delfi.ee.

Напомним, на финишной прямой Клебо потерял равновесие и толкнул Большунова. В результате контакта лидировавший россиянин сломал палку и финишировал третьим. Занявший первое место Клебо был дисквалифицирован, серебро досталось Большунову, а победу присудили пришедшему к финишу вторым норвежцу Эмилю Иверсену.

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