«Может быть, однажды они объяснят, как работает VAR»: Гвардиола недоволен судейством

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола раскритиковал работу VAR после неназначенного пенальти в матче с «Саутгемптоном».

Несмотря на крупную победу (5:2), испанский специалист остался недоволен судейством. Его возмутил момент в первом тайме матча, при счете 1:1 главный арбитр Джонатан Мосс не назначил пенальти за фол голкипера «Саутгемптона» Алекса Маккарти на полузащитнике «Манчестер Сити» Филе Фодене, а VAR подтвердил его решение.

«Судьи — профессионалы, они должны делать свою работу. Мы довольны счетом 5:2, но в тот момент на табло было 1:1, была тяжелая игра, и «Саутгемптон» был лучше нас. Решение не назначать пенальти — удивительно», — сказал Гвардиола после матча.

Гвардиола разобрал и другие ошибки VAR, совершенные в других матчах. В том числе, и в матчах, где не играл «Манчестер Сити». По мнению испанца, очень странно, что VAR пропускает очевидные ошибки, причем это происходит постоянно.

«Может быть, однажды они объяснят, как работает VAR в моментах с рукой», — резюмировал тренер.

Ранее сообщалось, что причиной четвертого места БОльшунова могло стать плохое качество трассы.