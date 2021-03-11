Российские фристайлисты завоевали золото ЧМ в смешанных соревнованиях

Сборная России по фристайлу завоевала золотую медаль в смешанных соревнованиях на чемпионате мира, который проходит в Казахстане.

В финале российскую команду представляли Максим Буров, Любовь Никитина и Павел Кротов: они заняли первое место, в общей сложности набрав 300,94 балла. Второе место заняла сборная Швейцарии, бронзовые медали завоевали представители Соединенных Штатов Америки.

«Естественно, испытываем хорошие чувства. Было очень волнительно, особенно в команде. Мы справились и выиграли сегодня», - сказал Максим Буров РИА «Новости».

Сборная России впервые первенствовала в этой дисциплине.

Всего в активе российской команды четыре медалей. Золотую медаль соревнований завоевал Максим Буров, бронзовые медали – Павел Кротов и Любовь Никитина.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поздравил Максима Бурова с золотом чемпионата мира во фристайле.