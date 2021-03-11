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Спортивные новости

Кокорин тренируется по индивидуальной программе

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Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин приступил к индивидуальным тренировкам. 6 марта стало известно, что Кокорину было диагностировано минимальное повреждение прямой мышцы бедра левой ноги и он пропустит не меньше недели.

«До вчерашнего дня Кокорин тренировался отдельно. Мы день за днем будет следить за тем, как будет развиваться ситуация. На данный момент мы не знаем, сыграет ли он против «Беневенто»», — рассказали ТАСС в пресс-службе «Фиорентины».

В нынешнем первенстве Серии А Кокорин провел 79 минут и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Кокорин пройдет обследование после травмы бедра.

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