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Спортивные новости

«Впервые норвежец поступил по-мужски»: Тихонов оценил действия Клебо

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил поступок норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, который попросил Федерацию отозвать апелляцию на решение его дисквалифицировать.

«За мою жизнь это первый норвежец, который поступил по-мужски и по совести. В других случаях норвежцы будут драться до конца, все в соплях, как угодно. Этот случай — исключительный. У меня к норвежцам в этом плане самое негативное отношение: они всегда сами всех обвиняют», — цитирует Тихонова ТАСС.

Напомним, что после марафонской гонки сборная Норвегии подала апелляцию на дисквалификацию Клебо, но он сам попросил ее отозвать. Лыжная ассоциация поддержала решение спортсмена.

Ранее сообщалось, что Клебо рассказал об инциденте с Большуновым: «Я был зол и разочарован».

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