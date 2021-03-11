Министр спорта Матыцин опроверг информацию о своей отставке

Министр спорта Олег Матыцин впервые прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о своей отставке.

«Эта новость оказалась нежизнеспособной. Почвы под этими заявлениями нет», — приводит слова министра РИА «Новости».

Матыцин отметил, что работа министерства идет намеченным курсом и стратегия развития, которая определена до 2030 года, постепенно реализуется.

9 марта появилась информация, что Матыцин написал заявление об уходе по собственному желанию. Вместе с министром, согласно информации источника, заявления об уходе написали его заместители.

Пресс-служба Министерства спорта России опровергла эту информацию.

56-летний Матыцин был назначен на пост министра спорта Российской Федерации 21 января 2020 года.

Ранее сообщалось, что В Министерстве спорта опровергли сообщение об отставке Матыцина.