Министр спорта Матыцин опроверг информацию о своей отставке

Министр спорта Олег Матыцин впервые прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о своей отставке.
«Эта новость оказалась нежизнеспособной. Почвы под этими заявлениями нет», — приводит слова министра РИА «Новости».
Матыцин отметил, что работа министерства идет намеченным курсом и стратегия развития, которая определена до 2030 года, постепенно реализуется.
9 марта появилась информация, что Матыцин написал заявление об уходе по собственному желанию. Вместе с министром, согласно информации источника, заявления об уходе написали его заместители.
Пресс-служба Министерства спорта России опровергла эту информацию.
56-летний Матыцин был назначен на пост министра спорта Российской Федерации 21 января 2020 года.
Ранее сообщалось, что В Министерстве спорта опровергли сообщение об отставке Матыцина.