США не будут бойкотировать Олимпиаду-2022

Глава Национального олимпийского комитета США Сюзан Лайонс заявила, что страна не будет бойкотировать зимнюю Олимпиаду 2022 года, которая пройдёт в Пекине (Китай).

«Мы никогда не хотели преуменьшать то, что происходит в Китае с точки зрения прав человека. Но мы не поддерживаем бойкот. Мы уверены, что такие бойкоты не были эффективны и в прошлом, в частности в 1980 году. Эти бойкоты только вредят спортсменам, которые всю жизнь тренировались, чтобы получить возможность представлять свою страну», — приводит слова Лайонс Japan Times.

В апреле 2020-го года американский сенатор от штата Флорида Рик Скотт призвал МОК лишить Китай права проведения Олимпийских игр 2022 года, которые должны состояться в Пекине.

В октябре 2019 года сенатор уже направлял письмо в МОК, указывая на нарушения прав человека в Китае. Но тогда глава МОК Томас Бах подчеркнул, что организация сохраняет политический нейтралитет.

Ранее сообщалось, что Томас Бах переизбран на пост главы МОК.