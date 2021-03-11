Предполагаемая любовница Мамаева не будет отзывать иск к супруге игрока

Тереза Буэйес, адвокат предполагаемой любовницы футболиста «Ростова» Павла Мамаева Ирен Гарсии Морено, рассказала о том, что не планирует отзывать иск к супруге игрока Алане, передает Sport24 .

Напомним, появилась информация о том, что Алана угрожала убийством Марено. 10 марта жена спортсмена заявила, что будет разводиться с мужем.

«Заявление Аланы о разводе не поменяло наших планов. Мы хотим ее посадить. Иск еще не подан, нужно больше времени для его составления и указания действий Аланы против моей клиентки», — сказала Буэйес.

Ранее возможная любовница Мамаева сообщила о своей беременности.