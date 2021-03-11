Рябинский жестко ответил будущему сопернику Поветкина

Андрей Рябинский, глава промоутерской компании, представляющей интересы российского боксера Александра Поветкина, жестко ответил британцу Диллиану Уайту, передает РИА «Новости».

Напомним, Уайт заявил, что Поветкин притворился больным COVID-19, чтобы получить больше времени на подготовку к поединку с ним. Спортсмены встречались в августе 2020 года. Тогда Поветкин одержал победу нокаутом.

«Как понимаю, тот глубокий нокаут не прошел бесследно, чувство страха засело в нем надолго. Уайту хочется посоветовать следить за собой, в частности, за своей подготовкой», — сказал Рябинский.

Ранее реванш Поветкина и Уайта был перенесен.