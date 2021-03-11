Путин поздравил Баха с переизбранием на пост главы МОК

Президент России Владимир Путин поздравил Томаса Баха с переизбранием на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК).

В телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля, Путин отметил, что итоги голосования в полной мере свидетельствуют о признании большого личного вклада Баха в развитие олимпийского движения и популяризацию спорта в мире.



«Хотел бы подтвердить готовность России к продолжению конструктивного взаимодействия с МОК по всем направлениям», — добавил Путин.

Ранее Бах назвал сочинскую Олимпиаду главным вызовом своего первого срока.