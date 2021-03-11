В «Спартаке» рассказали о поисках нового тренера

Управляющий директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о том, как ведутся поиски нового тренера команды.

«Мы уже не просто формируем критерии, мы уже подбираем главного тренера. Мы должны подходить к этому вопросу профессионально. Не больше пяти кандидатур должно быть, желательно меньше», — сказал Мележиков на YouTube-канале «Футбольный Биги».



Напомним, сейчас красно-белых возглавляет Доменико Тедеско. Он не будет продлевать контракт, который истекает летом 2021 года.

Ранее в «Спартаке» прокомментировали новость об интересе «Астаны» к Илье Кутепову.