«Салават Юлаев» вышел в 1/2 финала Западной конференции КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл челябинский «Трактор» в пятом матче 1/4 финала Западной конференции.

Встреча завершилась со счетом 3:2.

За клуб из Башкортостана отличились Теэму Хартикайнен, Сакари Маннинен и Маркус Гранлунд. В составе «Трактора» точными бросками отметились Игорь Полыгалов и Александр Авцин.

«Салават Юлаев» выиграл серию со счетом 4:1.

КХЛ. 1/4 финала Западной конференции. 5-й матч

«Салават Юлаев» — «Трактор» — 3:2

1:0 — Хартикайнен (Кадейкин, Ларсен) — 10:00

2:0 — Маннинен (Кадейкин, Гранлунд) — 25:34

2:1 — Полыгалов (Кравцов, Пилут) — 39:29

2:2 — Авцин (Калинин, Бодров) — 50:30

3:2 — Гранлунд — 59:41 (буллит).

Ранее Павел Дацюк ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.