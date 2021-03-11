«Салават Юлаев» вышел в 1/2 финала Западной конференции КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл челябинский «Трактор» в пятом матче 1/4 финала Западной конференции.
Встреча завершилась со счетом 3:2.
За клуб из Башкортостана отличились Теэму Хартикайнен, Сакари Маннинен и Маркус Гранлунд. В составе «Трактора» точными бросками отметились Игорь Полыгалов и Александр Авцин.
«Салават Юлаев» выиграл серию со счетом 4:1.
КХЛ. 1/4 финала Западной конференции. 5-й матч
«Салават Юлаев» — «Трактор» — 3:2
1:0 — Хартикайнен (Кадейкин, Ларсен) — 10:00
2:0 — Маннинен (Кадейкин, Гранлунд) — 25:34
2:1 — Полыгалов (Кравцов, Пилут) — 39:29
2:2 — Авцин (Калинин, Бодров) — 50:30
3:2 — Гранлунд — 59:41 (буллит).
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