В «Рубине» отреагировали на новость об интересе к их игроку со стороны «Юве» и «Милана»

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал новость о том, что в услугах хавбека Хвичи Кварацхелии заинтересованы туринский «Ювентус» и «Милан», передает Metaratings.ru.

«Сейчас трудно что-либо говорить об интересе «Ювентуса» и «Милана». Официальных предложений по Кварацхелии не поступало. Не вижу смысла обсуждать информацию итальянских СМИ», — сказал Сайманов.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Леонида Слуцкого занимают восьмое место, набрав 34 очка.

Ранее «Рубин» опубликовал видео из раздевалки после победы над петербургским «Зенитом».