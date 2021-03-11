В РФС ответили «Спартаку» по поводу решений КДК перед дерби с «Динамо»

В Службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) отреагировали на обращение московского «Спартака» по поводу решений Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) перед дерби с «Динамо», передает «Чемпионат.com».

Напомним, на своем официальном сайте красно-белые попросили разъяснить, почему полузащитнику «Динамо» Даниилу Фомину отменили желтую карточку, и теперь он сможет сыграть со «Спартаком», а Самуэлю Жиго — нет, и француз придется пропустить игру с бело-голубыми.

«При вынесении решения КДК РФС руководствуется материалами Экспертно-судейской комиссии. ЭСК состоит из высококвалифицированных экспертов с большим опытом в судействе, в том числе и иностранных арбитров», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось о том, что «Спартак» требует от РФС разъяснений по поводу отказа отменить желтую карточку Жиго.