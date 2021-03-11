Россия опустилась на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы амстердамский «Аякс» обыграл со счетом 3:0 швейцарский «Янг Бойз».

Этот результат позволил Нидерландам выйти на седьмое место в таблице коэффициентов УЕФА, обогнав Россию.

Нидерландские клубы имеют в активе 38,400 балла, а российские — 38,382.

В еврокубках текущего сезона больше нет команд из Российской премьер-лиги (РПЛ). На стадии 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» по сумме двух матчей уступил Загребскому «Динамо». «Быки» были единственной командой от России, которая пробилась в весеннюю часть европейских турниров.



Ранее петербургский «Зенит» представил новый клубный автобус.