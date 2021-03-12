Юран не видит альтернативы Дзюбе в сборной России

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран не видит альтернативы Артему Дзюбе в сборной России. Об этом сообщает «СЭ».

По его мнению, национальная команда без 33-летнего форварда петербургского «Зенита» выглядит блекло и не способна показывать максимум своих возможностей.

Юра заявил, что лидерские качества Дзюбы помогают заряжать партнеров по сборной и придавать дополнительный импульс в борьбе за результат.

Ранее Сергей Колесников, массажист форварда итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина, сравнил своего клиента с нападающим французского «ПСЖ» Килианом Мбаппе.