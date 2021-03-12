Губерниев: биатлонист Елисеев не заслужил права на самоподготовку

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал биатлониста Матвея Елисеева за выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Нове-Место. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его мнению, спортсмен находится в очень плохой физической форме, если не в состоянии попасть в топ-15 при отсутствии промахов.

«Елисеев точно должен работать с командой. Это однозначно. Он не заслужил права на самоподготовку и не имеет не нее никакого права по таким результатам, которые он показывает.

Для Матвея точно будет лучше вернуться в команду», — заявил Губерниев.

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