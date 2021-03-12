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Спортивные новости

Левников разъяснил решение не отменять карточку защитнику «Спартака» Жиго

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Член экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (РФС) Николай Левников разъяснил решение не отменять желтую карточку защитнику «Спартака» Самюэлю Жиго, полученную в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара». Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, во время рассмотрения эпизода ни у кого из экспертов не возникло сомнения в том, что французский футболист нарушал правила.

«Для всех было очевидно, что это предупреждение. Жиго выполнял подкат сзади, причем в безрассудной манере. Он вступил в единоборство на большой скорости. Даже если он сыграл в мяч, но потом сбил соперника – это желтая карточка, во всех случаях», — сказал Левников.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» остался недоволен ответом РФС по поводу желтой карточки Самюэля Жиго.

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