Овечкин забросил девятую шайбу в сезоне НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил девятую шайбу в сезоне.

35-летний форвард поразил ворота «Филадельфии Флайерз», открыв счет в матче на девятой минуте первого периода.

На данный момент у Овечкина 19 очков по системе «гол+пас».

Ранее сообщалось, что нападающий челябинского «Трактора» Виталий Кравцов в ближайшее время пополнит состав клуба «Нью-Йорк Рейнджерс».