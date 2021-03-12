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Спортивные новости

Семин призвал Кварацхелию принять предложение «Ювентуса»

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин призвал полузащитника «Рубина» Хвичу Кварацхелию принять предложение «Ювентуса». Об этом сообщает «РБ-Спорт».

По его мнению, в возрасте 20 лет уже можно выступать на высоком уровне и переходить в топ-клуб.

Также 73-летний специалист отметил, что огромный вклад в развитие грузинского футболиста внес наставник «Рубина» Леонид Слуцкий, умеющий работать с молодыми талантами.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готовится к масштабной перестройке летом.

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