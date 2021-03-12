На Мальте оценивают возможность проведения игры против сборной России в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя пресс-службы Мальтийской федерации футбола, в настоящее время данный вопрос находится на рассмотрении футбольных чиновников.

«От нас не было никаких официальных заявлений на этот счет. Как только ситуация прояснится, мы дадим об этом знать», — гласит ответ.

Напомним, что игра Мальта — Россия запланирована на 24 марта.

Ранее защитник Серхио Рамос заявил, что хотел бы видеть нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси в мадридском «Реале».