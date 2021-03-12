Рамос заявил, что хотел бы видеть Месси в «Реале»

Защитник Серхио Рамос заявил, что хотел бы видеть нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси в мадридском «Реале». Об этом сообщает Ole.

По его словам, аргентинец в свое время доставил «сливочным» немало проблем.

«Я бы на первое время поселил бы его у себя дома, чтобы он быстрее освоился. С огромным удовольствием бы пригласил его к нам: мне бы не пришлось против него больше играть, а он помог бы нам стать еще успешнее и чаще побеждать», — сказал Рамос.



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