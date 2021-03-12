Норвежский биатлонист Тарьей Бе остался недоволен серебром в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место. Об этом сообщает NRK.

По его словам, его выступление тянуло на победу, однако помешавший ему француз забрал золотую медаль себе.

Бе заявил, что чувствовал себя по ходу гонки «немножко королем», так как закрыл последним патроном мишень, отправившись на финиш в хорошем настроении.

Ранее сообщалось, что российский биатлонист Карим Халили оценил свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место.