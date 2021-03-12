«Каролина» переиграла «Нэшвилл», Свечников набрал два очка

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнс» оказалась сильнее «Нэшвилл Предаторз».

Встреча прошла в Роли на «Пи-Эн-Си Арене» при ограниченном количестве зрителей и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 5:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Мартин Нечас, Дуги Хэмилтон, Брок Макгинн и Морган Гики, оформивший дубль.

У проигравшей команды единственный гол на счету Ника Казинса.

Российский форвард «ураганов» Андрей Свечников отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил девятую шайбу в сезоне.