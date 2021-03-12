Биатлонист Логинов объяснил неудачное выступление в спринте травмой ноги

Российский биатлонист Александр Логинов объяснил неудачное выступление в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место травмой ноги.

По его словам, из-за нее у него не до конца получалось отталкиваться.

«Мы ждали либо дождя, либо снега. Решили, что в первой группе будет комфортнее. Скорость огорчает, это не тот ход. Не скажу, что это сильное западение, просто меня старая травма подкосила.

Это проблема с коленом, увы. По весне буду заниматься восстановлением», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал биатлониста Матвея Елисеева за выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Нове-Место.