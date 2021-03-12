Врач сборной Норвегии назвал лживым заявление Вяльбе о терапевтических исключениях

Врач сборной Норвегии по лыжным гонкам назвал Ойстейн Андерсен лживым заявление главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о наличии в составе национальной команды терапевтических исключений. Об этом сообщает Dagbladet.

По его словам, высказывание Вяльбе ни в коей мере не соответствует действительности.

«При состояниях, требующих срочного врачебного вмешательства, может возникнуть необходимость послать специальную заявку. К счастью, это редкие ситуации, случавшиеся всего несколько раз за последние четыре года», — сказал Андерсен.

Ранее российский биатлонист Александр Логинов объяснил неудачное выступление в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место травмой ноги.