Овечкин сократил отставание от Эспозито по голам за карьеру в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин приблизился к канадцу Филу Эспозито по заброшенным шайбам за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата против «Филадельфии Флайерз» (5:3) россиянин забросил 715-ю шайбу в карьере. В активе Эспозито, занимающего шестое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, 717 голов.

Рекорд по количеству заброшенных шайб в лиге принадлежит экс-форварду «Эдмонтон Ойлерз» и «Лос-Анджелес Кингз» Уэйну Гретцки (894), второе место занимает легенда «Детройт Ред Уингз» Горди Хоу (801), на третьей строчке располагается бывший нападающий «Питтсбург Пингвинз» Яромир Ягр (766).

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Овечкин принял участие в 22 матчах, в которых забросил девять шайб и отдал десять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Овечкин признан второй звездой матча «Филадельфия» — «Вашингтон».