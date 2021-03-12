В «ПСЖ» ответили на вопрос о возможном переходе Месси и Роналду

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо ответил на вопрос о возможном переходе капитана «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Функционер заявил, что парижский клуб почти всегда присутствует в новостях по потенциальным громким трансферам.

«Все великие игроки связаны с «ПСЖ». Это то, что нужно ценить. У нас всегда есть возможность поговорить с великими игроками, которые хотели бы приехать. Но у нас сейчас нет переговоров о новом футболисте», — цитирует Леонардо Goal.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Месси принял участие в 24 матчах, в которых он забил 19 мячей и отдал шесть результативных передач. Соглашение аргентинца с клубом истекает летом 2021 года.

В активе Роналду 20 голов и три передачи в 22 матчах. Его контракт рассчитан до 2022 года, однако, по информации СМИ, клуб может расстаться с футболистом.

Ранее президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи заявил, что нападающие Неймар и Килиан Мбаппе навсегда останутся игроками парижского клуба.