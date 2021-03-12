Выступающая в UFC украинка занялась торговлей откровенными фото

Украинская спортсменка Марина Мороз, выступающая в Абсолютном бойцовском чемпионате, занялась торговлей интимными фотографиями.
Боец смешанного стиля (MMA) опубликовала в Instagram ссылку на свой личный сайт, где можно приобрести подписку, стоимость которой составляет $9,99 в месяц.
После того, как подписчики начали оставлять оскорбительные комментарии под записью, Мороз удалила пост из соцсети.
В профессиональной карьере украинка провела 12 поединков, в которых одержала девять побед и потерпела три поражения.
Ранее сообщалось, что экс-жена украинского игрока разместила откровенное фото.