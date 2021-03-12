Малкин признан первой звездой матча «Баффало» — «Питтсбург»

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Баффало Сэйбрз», сообщается на официальном сайте лиги.

Встреча, прошедшая в Баффало на арене «Кибэнк-центр», завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. Россиянин отметился голом и результативной передачей.

Второй звездой признан нападающий «пингвинов» Джейк Гюнцель. В его активе один гол.

Третьим стал форвард «Питтсбурга» Брэндон Танев, забросивший шайбу.

Ранее сообщалось, что Малкин забросил седьмую шайбу в нынешнем сезоне НХЛ.