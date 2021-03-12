В «Интере» высказались о возможном уходе Месси из «Барселоны»

Вице-президент миланского «Интера» Хавьер Санетти поделился мнением о возможном уходе капитана «Барселоны» Лионеля Месси из клуба.

«Мы не можем говорить о подписании Месси, он игрок «Барселоны» и провел в клубе всю карьеру. Думаю, там он ее и продолжит. Мы сосредоточены на игроках, которые у нас есть. Мы должны концентрироваться на себе и следующей игре», — цитирует Санетти Football Italia.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Месси принял участие в 24 матчах, в которых он забил 19 мячей и отдал шесть результативных передач. Соглашение аргентинца с клубом истекает летом 2021 года.

Летом 2020 года аргентинец хотел покинуть команду, однако у него не получилось расторгнуть контракт с сине-гранатовыми.

Ранее спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо ответил на вопрос о возможном переходе Месси и нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.