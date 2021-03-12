Большунов не отзывал приглашение на свадьбу для Клебо

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что лидер национальной команды Александр Большунов не отзывал приглашение на свадьбу для норвежца Йоханнеса Клебо.

«Александр точно не отзывал приглашение и, насколько я знаю, не собирается это делать, оно остается в силе. Свадьба запланирована на конец апреля», — цитирует Бородавко «Советский спорт».

По мнению специалиста, норвежский лыжник может не приехать на свадьбу Большунова из-за опасения заболеть коронавирусом.

В марафоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе между Клебо и Большуновым произошел инцидент, в результате которого норвежец был дисквалифицирован, а россиянин потерял лидерство.

Ранее Клебо рассказал об инциденте с Большуновым.