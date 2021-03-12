Агент Роналду обсудил с «Реалом» возможность возвращения игрока

Агент нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду Жорже Мендеш обсудил с представителями мадридского «Реала» возможность возвращения футболиста в испанский клуб, сообщает телеканал El Chiringuito TV в Twitter.

Подробности переговоров сторон не сообщаются.

Форвард перешел в туринский клуб из мадридского «Реала» в 2018 году. В составе команды он стал двукратным чемпионом Италии.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 22 матчах за «Ювентус» в чемпионате Италии. В его активе 20 мячей и три результативные передачи. Действующий контракт нападающего рассчитан до лета 2022 года, однако, по информации СМИ, туринский клуб готов расстаться с футболистом из-за его высокой зарплаты.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов продать Роналду за €60 млн.