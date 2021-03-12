Глава UFC назвал причину поражения Макгрегора от Порье

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт поделился мнением о причинах поражения экс-чемпиона промоушена Конора Макгрегора в поединке против Дастина Порье.

«Я не считаю, что он проиграл из-за отсутствия трештока или чего-то в этом духе. И я не знаю, правда ли это, ведь только Конор может ответить на этот вопрос. Но я считаю, что Конор недооценил Дастина», — заявил Уайт в интервью YouTube-каналу BT Sport.

Бой между Макгрегором и Порье прошел на турнире UFC 257 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Поединок завершился во втором раунде победой представителя США нокаутом.

Ранее Порье раскрыл подробности возможного третьего боя с Макгрегором.