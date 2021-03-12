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Спортивные новости

Глава UFC пытается уговорить Хабиба возобновить карьеру

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Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт объяснил, почему пытается уговорить чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова возобновить карьеру.

Функционер заявил, что раньше он никогда не отговаривал бойцов от ухода из UFC.

«Никогда не отговариваю спортсменов от ухода, однако этот парень сейчас лучший на планете. Он заработал чертову кучу денег, однако на уровень выше остальных. Он победил большую часть представителей топ-5. Надеюсь, он останется… Я пытаюсь уговорить его», — цитирует Уайта Daily Mail.

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 россиянин объявил о завершении карьеры. Он принял участие в 29 поединках, в которых не потерпел ни одного поражения.

Ранее глава UFC назвал Нурмагомедова лучшим бойцом в мире.

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